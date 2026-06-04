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Хотимский: цифровой суверенитет стал условием устойчивости банков - РИА Новости, 04.06.2026
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18:35 04.06.2026
Хотимский: цифровой суверенитет стал условием устойчивости банков

Хотимский: суверенизация важна для устойчивой работы банков

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаПредприниматель, совладелец "Совкомбанка" Сергей Хотимский
Предприниматель, совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Суверенизация цифровой инфраструктуры критически важна для стабильной работы банков, сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Заявление прозвучало на сессии "Человек — государство — бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ".
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Хотимский выступил с заявлением о ключевых вызовах и возможностях развития цифровой экосистемы в банковском секторе России. По его словам, суверенизация большой части цифровой инфраструктуры стала критически важным фактором для стабильной работы банков.
"Банки являются кровеносной системой для финансов и первыми становятся жертвами монополистических и недружественных цифровых платформ. Чем больше доля суверенности, тем более понятным, прогнозируемым и долгосрочным становится банковский бизнес", — отметил Хотимский.
Спикер подчеркнул, что российские цифровые платформы демонстрируют очень высокий уровень безопасности. По его словам, отрасль научилась противостоять самым изощренным способам атак на данные, а интеллектуальный уровень индустрии остается очень высоким.
При этом Хотимский отметил разницу в подходах компаний к использованию клиентских данных. В то же время, по его словам, на рынке сохраняются случаи, когда информация о клиентах передается третьим лицам для рекламных рассылок.
Таким образом, среди ключевых условий устойчивого развития цифровой среды в банковской сфере Хотимский выделил укрепление суверенной инфраструктуры, высокий уровень защиты российских платформ и ответственное обращение с пользовательскими данными.
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