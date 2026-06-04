Хотимский: цифровой суверенитет стал условием устойчивости банков

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Суверенизация цифровой инфраструктуры критически важна для стабильной работы банков, сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Заявление прозвучало на сессии "Человек — государство — бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ".

Хотимский выступил с заявлением о ключевых вызовах и возможностях развития цифровой экосистемы в банковском секторе России. По его словам, суверенизация большой части цифровой инфраструктуры стала критически важным фактором для стабильной работы банков.

"Банки являются кровеносной системой для финансов и первыми становятся жертвами монополистических и недружественных цифровых платформ. Чем больше доля суверенности, тем более понятным, прогнозируемым и долгосрочным становится банковский бизнес", — отметил Хотимский.

Спикер подчеркнул, что российские цифровые платформы демонстрируют очень высокий уровень безопасности. По его словам, отрасль научилась противостоять самым изощренным способам атак на данные, а интеллектуальный уровень индустрии остается очень высоким.

При этом Хотимский отметил разницу в подходах компаний к использованию клиентских данных. В то же время, по его словам, на рынке сохраняются случаи, когда информация о клиентах передается третьим лицам для рекламных рассылок.