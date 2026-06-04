Австрийский космонавт рассказал, как связи с Россией помогли ему в карьере

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости сообщил, как связи с Россией помогли ему в карьере.

"Если говорить о карьере - да, это помогло. Сначала я остался в космической сфере, но уже со стороны индустрии и управления", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.