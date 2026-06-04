Австрийский космонавт рассказал, как связи с Россией помогли ему в карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский космонавт Франц Фибек сообщил, что связи с Россией помогли ему в карьере.
- Знания и связи с Россией оказались полезными благодаря совместным проектам.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости сообщил, как связи с Россией помогли ему в карьере.
"Если говорить о карьере - да, это помогло. Сначала я остался в космической сфере, но уже со стороны индустрии и управления", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам космонавта, он начал активно работать, и его знания, а также связи с Россией оказались очень полезными - благодаря совместным проектам.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.