В Калининграде задержали мошенников, причастных к похищению человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полицейские задержали группу мошенников, продававших детям-сиротам непригодные для проживания дома и причастных к похищению человека в Калининграде.
- Трое жителей региона — двое мужчин в возрасте 53 и 55 лет, а также 53-летняя женщина — совместно с неустановленными лицами осуществляли мошеннические действия в отношении детей-сирот, имеющих право на социальные выплаты.
- Выявлено пять фактов противоправной деятельности, ущерб, причиненный бюджету, превышает 5 миллионов рублей, в отношении троих подозреваемых возбужден ряд уголовных дел, они заключены под стражу.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские задержали группу мошенников, продававших детям-сиротам непригодные для проживания дома и причастных к похищению человека в Калининграде, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве и похищении человека", - сказала она.
По словам Волк, полицейские установили, что с ноября 2022 по январь 2026 года трое жителей региона – двое мужчин в возрасте 53 и 55 лет, а также 53-летняя женщина – совместно с неустановленными лицами осуществляли мошеннические действия в отношении граждан, имеющих право на социальные выплаты как дети-сироты. Они продавали потерпевшим непригодные для проживания дома, уточнила официальный представитель ведомства.
"На данный момент выявлено пять фактов противоправной деятельности. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный бюджету, превышает 5 миллионов рублей", - добавила Волк.
В марте 2023 года один из потерпевших – житель Калининграда – решил обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав. Узнав об этом, двое фигурантов жестоко избили его и вывезли в безлюдное место, где под угрозами расправы и насилия над его несовершеннолетней дочерью потребовали отказаться от попыток подать заявление о совершенном преступлении.
"Трое подозреваемых задержаны полицейскими совместно с Росгвардией. В отношении них следственными органами возбужден ряд уголовных дел. В настоящее время фигуранты заключены под стражу", - заключила официальный представитель МВД РФ.