Рейтинг@Mail.ru
Иран потребовал разморозить половину своих активов после сделки с США - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 04.06.2026
Иран потребовал разморозить половину своих активов после сделки с США

Иран потребовал разморозки 50% своих активов после подписания сделки с США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран требует от США разморозки минимум 50% зарубежных активов Тегерана после подписания меморандума о взаимопонимании.
  • Оставшаяся часть активов, по заявлению замглавы МИД Ирана, будет предоставлена по истечении разумного периода времени.
  • Иран в своем предложении по урегулированию потребовал от США разморозить активы в размере 24 миллиарда долларов.
ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Иран требует, чтобы США разморозили минимум 50% зарубежных активов Тегерана сразу после подписания меморандума о взаимопонимании, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Иран настаивает как минимум на том, чтобы 50% замороженных активов были немедленно предоставлены Ирану сразу после подписания меморандума о взаимопонимании, а оставшаяся часть – по истечении разумного периода времени", - сказал Гариб-Абади, его слова приводит иранское агентство Mehr.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, передавало, что Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов: половину на первом этапе - при достижении меморандума о прекращении конфликта, оставшуюся часть - позже по итогам переговоров по атому. По первой части суммы агентство сообщало о прогрессе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Тегеран добивается снятия санкций со стороны США, заявили в МИД Ирана
Вчера, 15:49
 
В миреИранСШАТегеран (город)Казем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала