Иран потребовал разморозить половину своих активов после сделки с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран требует от США разморозки минимум 50% зарубежных активов Тегерана после подписания меморандума о взаимопонимании.
- Оставшаяся часть активов, по заявлению замглавы МИД Ирана, будет предоставлена по истечении разумного периода времени.
- Иран в своем предложении по урегулированию потребовал от США разморозить активы в размере 24 миллиарда долларов.
ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Иран требует, чтобы США разморозили минимум 50% зарубежных активов Тегерана сразу после подписания меморандума о взаимопонимании, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Иран настаивает как минимум на том, чтобы 50% замороженных активов были немедленно предоставлены Ирану сразу после подписания меморандума о взаимопонимании, а оставшаяся часть – по истечении разумного периода времени", - сказал Гариб-Абади, его слова приводит иранское агентство Mehr.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, передавало, что Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов: половину на первом этапе - при достижении меморандума о прекращении конфликта, оставшуюся часть - позже по итогам переговоров по атому. По первой части суммы агентство сообщало о прогрессе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.