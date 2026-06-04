Тренер чемпионки Европы рассказала об отношении иностранцев к россиянке

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Тренер гимнастки Софии Ильтеряковой Наталья Глемба заявила РИА Новости, что на чемпионате Европы в Болгарии россияне дружелюбно общались со всеми коллегами и не ощущали какой-либо агрессии и недовольства в свой адрес.

"Со стороны иностранных коллег не было ни косых взглядов, ни чего-то подобного. Все было хорошо, кроме ситуации с награждением у юниорок. Мы все это видели. В остальном все было дружелюбно, все относились к нам с уважением. Как и мы с уважением относимся ко всем нашим коллегам", - сказала Глемба.