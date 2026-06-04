Тренер чемпионки Европы рассказала об отношении иностранцев к россиянке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер гимнастки Софии Ильтеряковой Наталья Глемба сообщила, что на чемпионате Европы в Болгарии россияне дружелюбно общались со всеми коллегами и не ощущали агрессии в свой адрес.
- 15-летняя Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а также бронзу в упражнениях с мячом и командных соревнованиях.
- Украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения россиянки Яны Заикиной, победившей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Тренер гимнастки Софии Ильтеряковой Наталья Глемба заявила РИА Новости, что на чемпионате Европы в Болгарии россияне дружелюбно общались со всеми коллегами и не ощущали какой-либо агрессии и недовольства в свой адрес.
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая в Варне, россиянки выступали с флагом и гимном. 15-летняя Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а также бронзу в упражнениях с мячом и командных соревнованиях.
"Со стороны иностранных коллег не было ни косых взглядов, ни чего-то подобного. Все было хорошо, кроме ситуации с награждением у юниорок. Мы все это видели. В остальном все было дружелюбно, все относились к нам с уважением. Как и мы с уважением относимся ко всем нашим коллегам", - сказала Глемба.
Украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения россиянки Яны Заикиной, победившей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы. Украинка стала второй.
"Конечно, мы больше общались с русскоговорящими спортсменами и тренерами. В том числе и с белорусами, с Дарьей Варфоломеевой (олимпийская чемпионка из Германии родилась в Барнауле – прим. ред.), со Стиляной Николовой и другими болгарами, с представителями Азербайджана и Армении. Но, конечно, нам надо подтягивать уровень знания английского языка. Но отмечу, что отношение к нам со стороны иностранных коллег было доброжелательное", - добавила собеседница агентства.