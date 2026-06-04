Тренер Ильтеряковой: у Софьи бойцовский характер

"Мы надеялись и верили в победу Софьи. Конечно, было сложно, но я всегда закладываю наивысший результат, и мы к нему стремимся. А если мы не будем к нему стремиться, то вряд ли мы будем к нему приходить. И, когда объявили итоговые оценки, я почувствовала счастье, радость и гордость. У Софьи бойцовский характер, она очень упорная девочка и умеет преодолевать всякие препятствия и трудности. И благодаря этому она показывает высокий результат", - сказала Глемба.