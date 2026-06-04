Тренер Ильтеряковой: у Софьи бойцовский характер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер чемпионки Европы по художественной гимнастике Наталья Глемба заявила, что у Софии Ильтеряковой бойцовский характер.
- 15-летняя Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а также бронзу в упражнениях с мячом и командных соревнованиях на чемпионате Европы.
- Глемба отметила, что Ильтерякова умеет преодолевать трудности и не боится более опытных соперниц.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. София Ильтерякова обладает бойцовским характером и на ковре для нее не существует никаких авторитетов, заявила РИА Новости тренер чемпионки Европы по художественной гимнастике Наталья Глемба.
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая в Варне (Болгария), россиянки выступали с флагом и гимном. 15-летняя Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а также бронзу в упражнениях с мячом и командных соревнованиях.
"Мы надеялись и верили в победу Софьи. Конечно, было сложно, но я всегда закладываю наивысший результат, и мы к нему стремимся. А если мы не будем к нему стремиться, то вряд ли мы будем к нему приходить. И, когда объявили итоговые оценки, я почувствовала счастье, радость и гордость. У Софьи бойцовский характер, она очень упорная девочка и умеет преодолевать всякие препятствия и трудности. И благодаря этому она показывает высокий результат", - сказала Глемба.
"В ее программы заложен разумный риск. Но если мы не будем рисковать, то не будем побеждать. У нее нет какого-то страха перед более опытными и именитыми соперницами, только волнение, которое и должно присутствовать. И ее очень сильно заводят трибуны, когда болельщики поддерживают ее и аплодируют ей, Софье это очень помогает", - добавила собеседница агентства.