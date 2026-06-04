IEK GROUP открыла кластер по производству низковольтного оборудования

МОСКВА, 4 июн — пресс-служба IEK GROUP. Новый кластер по производству низковольтного оборудования создан в Ульяновске, его открыла компания IEK Group, церемония состоялась 3 июня.

В кластер вошли производственные площадки "Контактор Ульяновский", "Контактор Волга", "Контактор Чуфарово" и Испытательный центр электрооборудования. Создание кластера ― еще один шаг компании к достижению технологического суверенитета.

"Локализация ассортимента – одна из стратегических целей IEK GROUP. Развитие производства обеспечивает устойчивость бизнеса и вносит вклад в энергобезопасность страны. На данный момент у нас 11 заводов на территории России. Создавая кластер в Ульяновске, мы концентрируем ключевые компетенции в одном месте и выводим производство сложных и инновационных продуктов на новый уровень. Это позволит нам добиться технологического лидерства в области разработки и производства низковольтного оборудования и комплексных решений. Для наших партнеров и клиентов это означает стабильность поставок, надежность оборудования, снижение валютных и санкционных рисков", – отмечает генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин.

Кластер объединяет мощности по выпуску силового, модульного и электроустановочного оборудования, а также инженерные и испытательные компетенции IEK GROUP. Ранее эти площадки принадлежали французской компании Legrand, после ее ухода из России в 2023 году их приобрела IEK GROUP. Основа кластера ― завод "Контактор", который в этом году отметит 85 лет со дня открытия. За десятилетия работы предприятие накопило огромный опыт в создании электротехники и сегодня остается одним из ключевых центров компетенций в области разработки и производства низковольтного оборудования.

"После интеграции ″Контактора″ в структуру IEK GROUP в 2023 году была произведена модернизация оборудования. Вместе с объединением мощностей и опыта завода и компании это позволяет нам создавать новые продукты и комплексные решения", ― говорит первый заместитель генерального директора IEK GROUP Михаил Горбачев.

Возможности площадок обеспечивают полный цикл работы над продукцией. Служба исследований и разработки (R&D) занимается исследовательской и аналитической работой, создавая новые продукты и совершенствуя уже имеющиеся. Современные производственные линии обеспечивают выпуск продукции, испытательный центр ― тестирование и проверку на всех этапах ее жизненного цикла.

Запуск нового кластера позволит полностью локализовать производство силового, модульного и электроустановочного оборудования бренда IEK.

В ближайшей перспективе на заводе стартует выпуск новой серии модульного оборудования, которая будет производиться на новой автоматизированной линии. Она завершит формирование портфеля компании, в который уже входят линейки модульного оборудования разного ценового сегмента и предназначенные для применения в проектах любой сложности.

В планах компании на ближайшие два года ― глубокая локализация производства автоматических выключателей в литом корпусе, воздушных выключателей и электронных расцепителей. Это завершит процесс создания российского низковольтного комплектного устройства, над которым компания активно работает в настоящий момент и уже вывела на рынок полностью испытанные решения на токи от 1600 до 6300 ампер.

Развитие кластера позволит компании последовательно увеличивать глубину локализации, расширять выпуск низковольтного оборудования российского производства и укреплять свои позиции.