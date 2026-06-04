Схема компенсации жертвам кибермошенников прописана, заявил Григоренко

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что во втором пакете мер четко прописана схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года.

Второй пакет мер включает широкий комплекс действий — от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов теперь четко прописана во втором пакете мер, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026.

"Во втором пакете мер прописан четкий порядок действий для банков и операторов по выявлению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться", - сообщил он.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.

Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, принятого в 2025 году. В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.