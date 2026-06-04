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Схема компенсации жертвам кибермошенников прописана, заявил Григоренко - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:12 04.06.2026
Схема компенсации жертвам кибермошенников прописана, заявил Григоренко

Григоренко: схема компенсации жертвам кибермошенников прописана во втором пакете

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что во втором пакете мер четко прописана схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов.
  • Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года.
  • Второй пакет мер включает широкий комплекс действий — от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов теперь четко прописана во втором пакете мер, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026.
"Во втором пакете мер прописан четкий порядок действий для банков и операторов по выявлению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться", - сообщил он.
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Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, принятого в 2025 году. В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.
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