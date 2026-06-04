Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Кристофер Хелали попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.
- По его мнению, западные СМИ не хотят приезжать в Донбасс, поскольку они являются "стенографистами элиты" и создают политическое прикрытие для преступлений ВСУ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американский журналист Кристофер Хелали попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.
"Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России", — сообщил он РИА Новости на полях ПМЭФ.
Также журналист рассказал, почему западные СМИ не хотят приезжать в Донбасс.
"В конечном счете они являются стенографистами элиты, <...> правящего класса. Они создают политическое прикрытие для военных преступлений (украинских боевиков. — Прим. ред.), которые могут продолжать совершаться", — добавил он.
Хелали посещал Курскую область после вторжения ВСУ, а также колледж в Старобельске. Его внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.