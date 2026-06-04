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Американский журналист попросил у Путина российское гражданство - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:18 04.06.2026 (обновлено: 10:49 04.06.2026)
Американский журналист попросил у Путина российское гражданство

Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмериканский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ-2026
Американский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Американский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Кристофер Хелали попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.
  • По его мнению, западные СМИ не хотят приезжать в Донбасс, поскольку они являются "стенографистами элиты" и создают политическое прикрытие для преступлений ВСУ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американский журналист Кристофер Хелали попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.
"Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России", — сообщил он РИА Новости на полях ПМЭФ.
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Также журналист рассказал, почему западные СМИ не хотят приезжать в Донбасс.
"В конечном счете они являются стенографистами элиты, <...> правящего класса. Они создают политическое прикрытие для военных преступлений (украинских боевиков. — Прим. ред.), которые могут продолжать совершаться", — добавил он.
Хелали посещал Курскую область после вторжения ВСУ, а также колледж в Старобельске. Его внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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