Евродепутаты и Госдума обсудили экономические проекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евродепутаты и Госдума впервые обсудили конкретные экономические проекты в Санкт-Петербурге.
- Обсуждение проектов состоялось по запросу представителей частного сектора в рамках ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Евродепутаты и Госдума по запросу представителей бизнеса впервые обсудили в Санкт-Петербурге конкретные экономические проекты, говорится в декларации в распоряжении РИА Новости, принятой в рамках ПМЭФ.
"Впервые по прямому запросу представителей частного сектора были рассмотрены конкретные экономические проекты, что открывает путь к прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказано в документе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.