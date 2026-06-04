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Евродепутаты и Госдума обсудили экономические проекты - РИА Новости, 04.06.2026
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18:01 04.06.2026
Евродепутаты и Госдума обсудили экономические проекты

Евродепутаты и Госдума по запросу бизнеса обсудили экономические проекты

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутаты и Госдума впервые обсудили конкретные экономические проекты в Санкт-Петербурге.
  • Обсуждение проектов состоялось по запросу представителей частного сектора в рамках ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Евродепутаты и Госдума по запросу представителей бизнеса впервые обсудили в Санкт-Петербурге конкретные экономические проекты, говорится в декларации в распоряжении РИА Новости, принятой в рамках ПМЭФ.
"Впервые по прямому запросу представителей частного сектора были рассмотрены конкретные экономические проекты, что открывает путь к прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказано в документе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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