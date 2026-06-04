Евродепутаты и Госдума обсудили экономические проекты

Краткий пересказ от РИА ИИ Евродепутаты и Госдума впервые обсудили конкретные экономические проекты в Санкт-Петербурге.

Обсуждение проектов состоялось по запросу представителей частного сектора в рамках ПМЭФ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Евродепутаты и Госдума по запросу представителей бизнеса впервые обсудили в Санкт-Петербурге конкретные экономические проекты, говорится в декларации в распоряжении РИА Новости, принятой в рамках ПМЭФ.

"Впервые по прямому запросу представителей частного сектора были рассмотрены конкретные экономические проекты, что открывает путь к прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказано в документе.