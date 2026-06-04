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Фетисов предложил создать альтернативу Парижскому соглашению в рамках БРИКС - РИА Новости, 04.06.2026
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15:01 04.06.2026
Фетисов предложил создать альтернативу Парижскому соглашению в рамках БРИКС

Фетисов призвал создать альтернативу Парижскому соглашению в рамках БРИКС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов предложил рассмотреть создание организации-альтернативы Парижскому соглашению в рамках БРИКС.
  • По мнению Фетисова, страны БРИКС обладают огромными ресурсами и могут создать справедливый инструмент в рамках организации.
  • Фетисов считает, что при этом не обязательно выходить из Парижского соглашения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Создание организации-альтернативы Парижскому соглашению в рамках БРИКС стоит серьезно рассмотреть, так как члены организации обладают огромными ресурсами, поделился мнением с РИА Новости депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.
По его словам, Россия в свое время вступила в Парижское соглашение без должного учета российских климатических и экологических преимуществ.
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"Можно сейчас подумать о создании справедливого инструмента в рамках БРИКС, это серьезные страны. По крайней мере, по воде, по лесу - больше половины мировых запасов", - сказал Фетисов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос РИА Новости, стоит ли России продолжат выполнять условия Парижского соглашения после выхода из него США.
Он отметил, что при этом не обязательно выходить из Парижского соглашения.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Оно впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня (конца 19 века) и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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