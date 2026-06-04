Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине

Главу МИД ФРГ призвали уйти в отставку после провала на выборах в СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Михаэль Людерс заявил, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль должен уйти в отставку после провала страны на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Германия не смогла получить место в Совете Безопасности ООН, набрав 104 голоса вместо необходимых 127.

В новый состав Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия и Киргизия.

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль должен уйти в отставку после провала Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил заместитель председателя немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Михаэль Людерс.

Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН , для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.

"Мировой чемпион по отстаиванию морали должен занять место на трибуне для зрителей мировой политики: вообще-то это повод для отставки министра иностранных дел", - заявил Людерс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Федеральное правительство своей однобокой внешней политикой дискредитировало нас в мире", - отметил Людерс.

По мнению политолога Александра Рара, результаты голосования показывают, что в мире критично оценивают роль и политику ФРГ.

"То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии", – сказал он в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД

Как отметил политолог, несмотря на усилия Анналены Бербок на посту председателя ГА ООН, Германии не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы.

"Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано", – подчеркнул эксперт.

Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "позором" провал Германии в борьбе за получение места непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц поздравил Австрию Португалию с получением мест в Совбезе ООН и отметил, что результаты голосования не повлияли на цели Германии в ООН.

Тобаго, В среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить два западноевропейских государства, по одному - из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки Африки . В новый состав совета вошли Тринидад Зимбабве , Португалия, Австрия и Киргизия