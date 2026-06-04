Генконсульство подтвердило смерть россиянина в отеле в Турции

СТАМБУЛ, 4 июн – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости сообщения о смерти российского туриста в отеле в Аланье, криминальный подтекст отсутствует.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что инцидент произошел в гостинице в районе Окурджалар в Аланье: супруга 50-летнего россиянина подняла тревогу, увидев мужа лежащим на полу номера без движения. Прибывшие по вызову медики установили факт смерти, точную причину кончины туриста установит судмедэкспертиза.