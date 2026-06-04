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Генконсульство подтвердило смерть россиянина в отеле в Турции - РИА Новости, 04.06.2026
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17:56 04.06.2026
Генконсульство подтвердило смерть россиянина в отеле в Турции

Генконсульство подтвердило смерть россиянина в отеле в Аланье, криминала нет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральное консульство России в Анталье подтвердило сообщение о смерти российского туриста в отеле в Аланье.
  • Криминальный подтекст в смерти туриста отсутствует, случай признан страховым.
  • Дипломаты находятся в контакте с туроператором и страховым агентом для оформления документов на репатриацию тела в Россию.
СТАМБУЛ, 4 июн – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости сообщения о смерти российского туриста в отеле в Аланье, криминальный подтекст отсутствует.
"Информация о смерти туриста в одном из отелей в городе Аланья поступила в генконсульство России в Анталье в четверг. Согласно данным страховой компании, случай признан страховым, криминального подтекста не обнаружено. Со своей стороны, российские дипломаты находятся в контакте с туроператором и страховым агентом и готовы оказать содействие в оформлении необходимых документов для репатриации тела в Россию", - сообщили дипломаты.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что инцидент произошел в гостинице в районе Окурджалар в Аланье: супруга 50-летнего россиянина подняла тревогу, увидев мужа лежащим на полу номера без движения. Прибывшие по вызову медики установили факт смерти, точную причину кончины туриста установит судмедэкспертиза.
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