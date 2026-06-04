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Гарбузов: Москва подписала соглашение о развитии технического потенциала - РИА Новости, 04.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
19:58 04.06.2026
Гарбузов: Москва подписала соглашение о развитии технического потенциала

Гарбузов: столица подписала на ПМЭФ документ о развитии техпотенциала

© РИА Новости / Пресс-служба ДИПП Гарбузов: Москва подписала соглашение о развитии технического потенциала
Гарбузов: Москва подписала соглашение о развитии технического потенциала - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ДИПП
Гарбузов: Москва подписала соглашение о развитии технического потенциала
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Трехстороннее соглашение о взаимодействии между Минобрнауки РФ, правительством столицы и АНО "Национальные приоритеты" было подписано в рамках ПМЭФ-2026, оно будет направлено на развитие научно-промышленный потенциал страны, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
Например, московское правительство запустит новый лекторий в рамках проекта "Открой#Моспром". На нем будут проходить различные выступления ученых и представителей высокотехнологичных предприятий.
Свои подписи под соглашением поставили заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский, Министр Правительства Москвы, Гарбузов и генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. Согласно документу, стороны будут долгосрочно сотрудничать – в том числе в сфере поддержки инновационной деятельности, технологического суверенитета. Также они будут помогать друг другу при подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики.
Гарбузов отметил, что в столице прорабатывается множество идей для привлечения в промышленность талантливых кадров.
"Подписанное соглашение — это еще один шаг к формированию устойчивой связи между научным сообществом, реальным сектором экономики и системой образования. Тематическая инициатива “Московская промышленность: инновации и перспективы” позволит расширить возможности для реализации просветительских и коммуникационных проектов, направленных на повышение интереса общества к науке и промышленности. Совместная работа трех сторон поможет усилить популяризацию достижений российских ученых, инженеров и производственных площадок, а также привлечь внимание молодежи к инженерным профессиям", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Каждый месяц на открытых лекциях специалисты будут рассказывать слушателям об индустриальных трендах, в том числе о роботизации процессов, аддитивных технологиях и других.
Проект "Открой#Моспром" действует в городе с 2019 года. За этот период проработано более 3,5 тысячи экскурсий и свыше 1 тысячи мастер-классов. Каждый желающий может посетить и предприятия с многолетней историей, и инновационные площадки. Проект "Открой#Моспром" является важным элементом промышленной политики столицы – он делает заводы открытыми площадками знаний, стимулируя интерес к инженерным и производственным профессиям, а также повышая престиж столичного индустриального сектора.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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