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Гарбузов: партнерство Москвы и Сеченовки укрепит их лидерские позиции - РИА Новости, 04.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 04.06.2026
Гарбузов: партнерство Москвы и Сеченовки укрепит их лидерские позиции

Анатолий Гарбузов: партнерство Москвы и Сеченовки укрепит их лидерские позиции

© Фото : Пресс-служба ДИПППартнерство Москвы и Сеченовки укрепит их лидерские позиции
Партнерство Москвы и Сеченовки укрепит их лидерские позиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Партнерство Москвы и Сеченовки укрепит их лидерские позиции
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сотрудничество Москвы с Сеченовским университетом позволит укрепить лидерские позиции и ускорить появление новых решений, заявил министр столичного правительства, глава инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
От имени столицы Гарбузов и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития медицинской и фармацевтической промышленности на площадке Петербургского международного экономического форума.
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Министр указал, что на данный момент в столице осуществляют деятельность свыше 300 компаний фармацевтической и медицинской сферы. В Москве постоянно создают жизненно важные препараты, современное оборудование и средства диагностики. Эти предприятия расширяются и обновляют технику благодаря московской поддержке.
"Локомотивом этого направления стала особая экономическая зона "Технополис Москва", предоставляющая высокотехнологичную инфраструктуру полного цикла: от разработки до выпуска серийного продукта. Уверен, что сотрудничество с Сеченовским университетом позволит укрепить наши лидерские позиции и ускорить появление новых решений, работающих на благо жителей страны", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Согласно соглашению, будут организованы комплексные аналитические исследования, будут оценивать стратегические инвестиционные проекты и реализуемые инструменты поддержки, а также помогать внедрять академические разработки во внутренние рабочие процессы компаний.
Основной направленностью станет развитие навыков в создании собственных товаров, включение в международные векторы развития и использование ИИ в производственные цепочки, а также помощь в выводе инновационных товаров на рынок.
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Москва является одним из ведущих центров развития фармацевтической и медицинской отраслей. Для поддержки компаний действует эффективный комплекс мер, включающий налоговые льготы, финансовые механизмы, гарантию сбыта, а также развитую индустриальную инфраструктуру. Кроме того, в ОЭЗ "Технополис Москва" создан один из крупнейших фармацевтических кластеров страны. Уже запустившие выпуск предприятия создают препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, кардиологических и других социально значимых заболеваний.
Ранее Гарбузов сообщал, что Москва подписала соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2026 с группой компаний Hetero Labs Limited ("Гетеро Лабс Лимитед").
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