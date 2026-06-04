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ФИФА разрешила футболистам сообщать о расизме знаками на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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13:09 04.06.2026 (обновлено: 13:14 04.06.2026)
ФИФА разрешила футболистам сообщать о расизме знаками на чемпионате мира

Футболисты ЧМ-2026 будут подавать сигнал о расизме скрещенными на груди руками

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты на чемпионате мира 2026 года будут подавать сигнал о расизме с помощью скрещенных на груди рук.
  • При проявлении расизма главный арбитр матча будет обязан начать трехэтапную процедуру, которая может привести к приостановке или прекращению матча.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Футболисты, подвергшиеся расизму на чемпионате мира 2026 года, будут подавать сигнал о подобных проявлениях с помощью скрещенных на груди рук, сообщает журналист talkSPORT Генри Уинтер в соцсети Х.
В рамках компании Международной федерации футбола (ФИФА) "Нет расизму" главный арбитр матча будет обязан начать трехэтапную процедуру: при первом эпизоде матч будет остановлен, если оскорбления продолжаться - встреча будет вновь приостановлена, а футболисты и официальные лица матча покинут поле, при третьем инциденте матч будет прекращен.
В 2024 году ФИФА протестировала данную инициативу на чемпионате мира среди женщин до 20 лет. Чемпионат мира 2026 года с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике.
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