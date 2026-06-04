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Власти Франции отпустили из-под стражи капитана танкера Tagor - РИА Новости, 04.06.2026
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13:02 04.06.2026 (обновлено: 16:37 04.06.2026)
Власти Франции отпустили из-под стражи капитана танкера Tagor

Во Франции отпустили из-под стражи капитана танкера Tagor с гражданством России

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитана танкера Tagor с российским гражданством освободили из-под стражи во Франции.
  • Расследование инцидента с танкером может занять еще несколько дней или недель.
  • Судно по-прежнему находится на якорной стоянке в заливе Дуарнене на северо-западе страны.
ПАРИЖ, 4 июн — РИА Новости. Власти Франции отпустили из-под стражи капитана задержанного танкера Tagor, передает радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста на западе страны.
"Капитан танкера Tagor, имеющий российское гражданство, был освобожден из-под стражи <...> согласно решению прокуратуры Бреста", — говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, накануне его допрашивали весь день. Как утверждается, "сложное и запутанное" расследование может занять еще несколько дней или недель. Сам танкер по-прежнему находится в заливе Дуарнене на северо-западе Франции, куда его отправили на якорную стоянку.
В минувшую среду СМИ сообщали со ссылкой на полицию, что капитану может грозить год тюрьмы со штрафом и конфискацией судна. К ответственности его могут привлечь якобы за отсутствие флага и отказ выполнять требования французских силовиков в море. Российское посольство обратилось в МИД европейской страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.
О захвате танкера, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом, стало известно в понедельник. Париж не уведомлял Москву о своих действиях. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их незаконными и граничащими с пиратством.
Это уже не первый подобный случай: в марте французские военные остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
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