Власти Франции отпустили из-под стражи капитана танкера Tagor

В минувшую среду СМИ сообщали со ссылкой на полицию, что капитану может грозить год тюрьмы со штрафом и конфискацией судна. К ответственности его могут привлечь якобы за отсутствие флага и отказ выполнять требования французских силовиков в море. Российское посольство обратилось в МИД европейской страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.