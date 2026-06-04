Компания Fonbet стала лауреатом премии "Чемпион" ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Компания Fonbet стала лауреатом ежегодной премии "Чемпион", вручаемой российским компаниям за вклад в развитие и популяризацию спорта.

Церемония награждения прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Награда вручалась в четвертый раз. Она направлена на поддержку социальных инициатив и укрепление партнерства между бизнесом и спортом. Компания Fonbet стала победителем в номинации "Второе дыхание" - за активную поддержку адаптивного спорта. Награду вручили управляющему акционеру Валентину Голованову.

"У нас огромное количество номинаций, в которых мы поддерживаем адаптивный спорт, - подчеркнул Голованов. - Об одном из них уже было сегодня сказано — это ежегодный фестиваль "Стальная воля", где играют футболисты с различными категориями нарушений здоровья. Также, мы поддерживаем адаптивный хоккей, когда дети на специальных санках со специальными клюшками играют в хоккей. Кроме того, открываем доступные всем площадки для занятий спортом, в том числе построили такую площадку в прошлом году и в Санкт-Петербурге. Я хотел бы привлечь внимание всех к адаптивному спорту, потому что адаптивный спорт, это не просто спорт, когда есть элемент преодоления боли, преодоления границ".

© Фото : Фонд "Росконгресс" ВФЛА © Фото : Фонд "Росконгресс" ВФЛА

За последние годы благотворительной программой ДоброFon реализовано более 200 социально-значимых инициатив в разных уголках страны.

« "Адаптивный спорт — это, в том числе, преодоление стереотипов, поскольку многие относятся к нему, как к не совсем спорту. Считаю, что это несправедливо. Отмечу, что у нас есть еще одно мероприятие, когда мы играем с Фондом Константина Хабенского в футбол. ДоброFon собирает команду спортсменов, а Константин Хабенский собирает команду артистов. В этом футбольном матче за нашу команду играет Роман Костомаров, вы все его прекрасно знаете. И, когда вы видите, как Роман Костомаров играет в футбол, то ничего не может мотивировать вас сильнее заниматься спортом", - отметил управляющий акционер Fonbet.

"Хочу поблагодарить за то, что в нашей стране уделяется большое внимание паралимпийскому спорту, - в свою очередь подчеркнула двукратная паралимпийская чемпионка горнолыжница Варвара Ворончихина. - После прошедших паралимпийских игр большое спасибо компании Fonbet за то, что наградили нас. Благодарна за то, что паралимпийский спорт в нашей стране развивается. Это важно для молодых ребят, кто только начинает свой путь!"

Также в номинации "Событие" за самый масштабный спортивный проект победу одержала Континентальная хоккейная лига. В сезоне-2025/2026 Fonbet Чемпионат КХЛ установил рекорды по общей и средней посещаемости.