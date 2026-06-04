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Компания Fonbet стала лауреатом премии "Чемпион" ПМЭФ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:08 04.06.2026 (обновлено: 13:09 04.06.2026)

Компания Fonbet стала лауреатом премии "Чемпион" ПМЭФ-2026

© Фото : РосконгрессВФЛА
ВФЛА - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Росконгресс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Компания Fonbet стала лауреатом ежегодной премии "Чемпион", вручаемой российским компаниям за вклад в развитие и популяризацию спорта.
Церемония награждения прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Награда вручалась в четвертый раз. Она направлена на поддержку социальных инициатив и укрепление партнерства между бизнесом и спортом. Компания Fonbet стала победителем в номинации "Второе дыхание" - за активную поддержку адаптивного спорта. Награду вручили управляющему акционеру Валентину Голованову.
"У нас огромное количество номинаций, в которых мы поддерживаем адаптивный спорт, - подчеркнул Голованов. - Об одном из них уже было сегодня сказано — это ежегодный фестиваль "Стальная воля", где играют футболисты с различными категориями нарушений здоровья. Также, мы поддерживаем адаптивный хоккей, когда дети на специальных санках со специальными клюшками играют в хоккей. Кроме того, открываем доступные всем площадки для занятий спортом, в том числе построили такую площадку в прошлом году и в Санкт-Петербурге. Я хотел бы привлечь внимание всех к адаптивному спорту, потому что адаптивный спорт, это не просто спорт, когда есть элемент преодоления боли, преодоления границ".
© Фото : Фонд "Росконгресс"ВФЛА
ВФЛА - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Фонд "Росконгресс"
ВФЛА
За последние годы благотворительной программой ДоброFon реализовано более 200 социально-значимых инициатив в разных уголках страны.
«
"Адаптивный спорт — это, в том числе, преодоление стереотипов, поскольку многие относятся к нему, как к не совсем спорту. Считаю, что это несправедливо. Отмечу, что у нас есть еще одно мероприятие, когда мы играем с Фондом Константина Хабенского в футбол. ДоброFon собирает команду спортсменов, а Константин Хабенский собирает команду артистов. В этом футбольном матче за нашу команду играет Роман Костомаров, вы все его прекрасно знаете. И, когда вы видите, как Роман Костомаров играет в футбол, то ничего не может мотивировать вас сильнее заниматься спортом", - отметил управляющий акционер Fonbet.
"Хочу поблагодарить за то, что в нашей стране уделяется большое внимание паралимпийскому спорту, - в свою очередь подчеркнула двукратная паралимпийская чемпионка горнолыжница Варвара Ворончихина. - После прошедших паралимпийских игр большое спасибо компании Fonbet за то, что наградили нас. Благодарна за то, что паралимпийский спорт в нашей стране развивается. Это важно для молодых ребят, кто только начинает свой путь!"
Подписание договора Fonbet и Федерация падела России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Fonbet и Федерация падела России продлили соглашение о сотрудничестве
3 июня, 20:04
Также в номинации "Событие" за самый масштабный спортивный проект победу одержала Континентальная хоккейная лига. В сезоне-2025/2026 Fonbet Чемпионат КХЛ установил рекорды по общей и средней посещаемости.
"Для КХЛ большая честь, - заявил президент КХЛ Алексей Морозов. - Хоккей любят в России, это доказывает зрительский интерес. Цифры посещаемости прошедшего сезона – не только наша гордость, но и стимул не останавливаться на достигнутом. Эта награда – заслуга Лиги, клубов, наших партнеров и, конечно, болельщиков: спасибо, что вы с нами".
 
ПМЭФ-2026Константин ХабенскийРоман КостомаровАлексей Морозов (хоккей)КХЛ 2025-2026
 
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