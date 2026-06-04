Эксперт рассказала, как выбрать спортивную форму для летних тренировок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продакт-менеджер бренда Bodycore Анастасия Валюженко считает, что для летних тренировок лучше выбирать одежду из синтетических тканей, таких как полиэстер, нейлон или эластан.
- Для аэробных нагрузок лучше подходят материалы с содержанием 5–15 % эластана, так как они отводят влагу, быстро сохнут и сохраняют форму при частых стирках.
- Для бега и кардио лучше выбирать облегающие модели одежды, а для силовых тренировок подойдет более свободный крой.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Синтетические ткани - полиэстер, нейлон или эластан - отводят влагу и быстро сохнут, поэтому для летних тренировок лучше выбирать одежду именно из них, считает продакт-менеджер бренда Bodycore Анастасия Валюженко.
"Для аэробных нагрузок, например бега или кроссфита, лучше подходят синтетические материалы - полиэстер, нейлон, эластан. Они отводят влагу, быстро сохнут и сохраняют форму даже при частых стирках. Если в составе есть 5–15% эластана, ткань тянется и лучше садится по фигуре", - сказала эксперт "Газете.Ru".
По словам Валюженко, для бега и кардио лучше выбирать облегающие модели: они уменьшают трение и не сбиваются при движении, а для силовых тренировок подойдет более свободный крой. Также эксперт посоветовала обращать внимание на вентиляцию (сетчатые вставки), UV-защиту для улицы и износостойкость. Качественная спортивная одежда выдерживает регулярные стирки при 30–40 градусах и не теряет форму, добавила Валюженко.
Россияне рассказали, довольны ли своей физической формой
15 апреля, 11:48