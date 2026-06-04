Эксперт рассказала, как выбрать спортивную форму для летних тренировок

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Синтетические ткани - полиэстер, нейлон или эластан - отводят влагу и быстро сохнут, поэтому для летних тренировок лучше выбирать одежду именно из них, считает продакт-менеджер бренда Bodycore Анастасия Валюженко.

По словам Валюженко, для бега и кардио лучше выбирать облегающие модели: они уменьшают трение и не сбиваются при движении, а для силовых тренировок подойдет более свободный крой. Также эксперт посоветовала обращать внимание на вентиляцию (сетчатые вставки), UV-защиту для улицы и износостойкость. Качественная спортивная одежда выдерживает регулярные стирки при 30–40 градусах и не теряет форму, добавила Валюженко.