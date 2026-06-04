Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления.
- Подача заявлений о предоставлении международной защиты будет по-прежнему централизованной.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления, сообщило финское правительство.
"Четвертого июня 2026 года правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми, а подача заявлений о предоставлении международной защиты будет по-прежнему централизована. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте правительства Финляндии.
Аналогичное решение было принято финским правительством 16 апреля 2025 года.
Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.