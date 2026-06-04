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Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления - РИА Новости, 04.06.2026
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17:09 04.06.2026
Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления

Власти Финляндии подтвердили свое решение о закрытии восточной границы с Россией

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления.
  • Подача заявлений о предоставлении международной защиты будет по-прежнему централизованной.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления, сообщило финское правительство.
"Четвертого июня 2026 года правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми, а подача заявлений о предоставлении международной защиты будет по-прежнему централизована. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте правительства Финляндии.
Аналогичное решение было принято финским правительством 16 апреля 2025 года.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года.
Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.
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В миреФинляндияРоссияХельсинкиМария Захарова
 
 
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