Рейтинг@Mail.ru
"За одну ночь": финский министр высказался об атаке на Петербург - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 04.06.2026 (обновлено: 10:34 04.06.2026)
"За одну ночь": финский министр высказался об атаке на Петербург

Министр Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны, летевшие на Петербург

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны.
  • По словам министра, финская разведка якобы смогла заранее узнать о готовящейся атаке дронов на Петербург.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если они нарушили бы воздушное пространство страны, с таким утверждением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Его слова передает финская газета Ilta-Sanomat.
Комментируя атаку дронов на Петербург, министр сказал, что если бы эти дроны летели на Финляндию, то их бы якобы сбили.
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
На Западе сделали заявление после атаки ВСУ на Санкт-Петербург
Вчера, 04:20
"В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности", — заявил он.
Как утверждает министр, финской разведке якобы удалось заранее узнать о готовящейся атаке, что помогло выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны.
"Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность", — заявил Хяккянен.
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
"Чему радуешься?": в ЕС осадили Зеленского после атаки на Петербург
Вчера, 04:02
Вчера пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Первого июня газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что дроны ВСУ, из-за которых финские власти 15 мая предупреждали население о беспилотной опасности, были "по ошибке" направлены Украиной в сторону Финляндии и несли взрывчатку.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Петербург
3 июня, 19:08
 
В миреСанкт-ПетербургФинляндияАлександр БегловВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала