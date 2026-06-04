"За одну ночь": финский министр высказался об атаке на Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны.
- По словам министра, финская разведка якобы смогла заранее узнать о готовящейся атаке дронов на Петербург.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если они нарушили бы воздушное пространство страны, с таким утверждением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Его слова передает финская газета Ilta-Sanomat.
"В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности", — заявил он.
Как утверждает министр, финской разведке якобы удалось заранее узнать о готовящейся атаке, что помогло выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны.
"Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность", — заявил Хяккянен.
Вчера пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Петербург
3 июня, 19:08