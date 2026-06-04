Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге

"За одну ночь": финский министр высказался об атаке на Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны.

По словам министра, финская разведка якобы смогла заранее узнать о готовящейся атаке дронов на Петербург.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если они нарушили бы воздушное пространство страны, с таким утверждением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Его слова передает финская газета Ilta-Sanomat.

Комментируя атаку дронов на Петербург , министр сказал, что если бы эти дроны летели на Финляндию , то их бы якобы сбили.

"В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности", — заявил он.

Как утверждает министр, финской разведке якобы удалось заранее узнать о готовящейся атаке, что помогло выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны.

"Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность", — заявил Хяккянен.

Вчера пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.