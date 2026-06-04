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Производство ветеринарных препаратов откроют в Ярославской области - РИА Новости, 04.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
09:52 04.06.2026
Производство ветеринарных препаратов откроют в Ярославской области

Фармзавод по производству ветеринарных препаратов построят в Ярославской области

© РИА Новости / Александр ГальперинПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Производство лекарственных препаратов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославской области построят фармацевтический завод по производству ветеринарных препаратов.
  • Общий объем инвестиций в три новых инвестиционных проекта в индустриальном парке «Новоселки» превысит 2,1 миллиарда рублей.
  • Будет создано 165 новых рабочих мест.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Фармацевтический завод по производству ветеринарных препаратов построят в Ярославской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев сообщил в своем канале на платформе "Макс", что на Петербургском международном экономическом форуме правительство Ярославской области договорилось о реализации трех новых инвестиционных проектов в индустриальном парке "Новоселки". Общий объем инвестиций превысит 2,1 миллиарда рублей, а для жителей региона будет создано 165 новых рабочих мест.
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"Самый крупный проект реализует компания "Нерохим". Инвестор построит современный фармацевтический завод по производству ветеринарных препаратов. В его состав войдут исследовательская лаборатория, производственный корпус, склад, котельная и административное здание", - написал Евраев.
Еще один проект, по его словам, – строительство завода по производству вентиляционного оборудования компанией "Вентокс". Также в индустриальном парке появится новая производственная база ИП Д.Г. Дятлова по выпуску тротуарной плитки, бордюрного камня и деревянных изделий.
"Индустриальный парк "Новоселки" – одна из ключевых площадок в нашем регионе для размещения новых производств. Для резидентов доступно 60 гектаров, осваивается третья очередь парка. Для нас важно, что инвесторы выбирают именно Ярославскую область для реализации своих проектов. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие промышленности и укрепление экономики региона", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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