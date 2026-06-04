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На Кубани эвакуировали два хутора из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 04.06.2026
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13:24 04.06.2026 (обновлено: 13:47 04.06.2026)
На Кубани эвакуировали два хутора из-за прорыва дамбы

Жителей двух хуторов на Кубани эвакуировали из-за прорыва временной дамбы

© РИА Новости / Министерство ГО и ЧС Краснодарского края | Перейти в медиабанкРаботы по укреплению берега реки Кубань
Работы по укреплению берега реки Кубань - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Министерство ГО и ЧС Краснодарского края
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Работы по укреплению берега реки Кубань
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Славянском районе Краснодарского края эвакуировали жителей хуторов Урмы и Ханьков-2 из-за прорыва временной дамбы.
  • Прорыв дамбы произошел минувшей ночью в районе СНТ Нефтяник — хутора Соболевский, ширина прорыва составила 25-30 метров.
КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. В Славянском районе Краснодарского края эвакуировали жителей двух хуторов из-за прорыва временной дамбы, сообщила ЕДДС Славянского района.
"В четыре часа начинается эвакуация населения из Урмы и Ханьков-2", — говорится в релизе.
По данным ЕДДС, минувшей ночью в районе СНТ Нефтяник — хутора Соболевский прорвало дамбу на реке Кубань, ширина составила 25-30 метров. Население оповестили, для эвакуации подготовили два пункта временного размещения в станице Анастасиевской.
Из-за сильных дождей уровень воды в реках Краснодарского края достиг критических отметок. Штормовое предупреждение в регионе действовало с 19 мая по 2 июня. В местах возможного перелива берег Кубани укрепили дамбами.
По информации главы Славянского района Романа Синяговского, обстановка на реке остается напряженной, оперативные группы работают над устранением проблем на всех затронутых участках.
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