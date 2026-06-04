На Кубани эвакуировали два хутора из-за прорыва дамбы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Славянском районе Краснодарского края эвакуировали жителей хуторов Урмы и Ханьков-2 из-за прорыва временной дамбы.

Прорыв дамбы произошел минувшей ночью в районе СНТ Нефтяник — хутора Соболевский, ширина прорыва составила 25-30 метров.

КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. В Славянском районе Краснодарского края эвакуировали жителей двух хуторов из-за прорыва временной дамбы, сообщила ЕДДС Славянского района.

"В четыре часа начинается эвакуация населения из Урмы и Ханьков-2", — говорится в релизе.

По данным ЕДДС, минувшей ночью в районе СНТ Нефтяник — хутора Соболевский прорвало дамбу на реке Кубань, ширина составила 25-30 метров. Население оповестили, для эвакуации подготовили два пункта временного размещения в станице Анастасиевской.

Из-за сильных дождей уровень воды в реках Краснодарского края достиг критических отметок. Штормовое предупреждение в регионе действовало с 19 мая по 2 июня. В местах возможного перелива берег Кубани укрепили дамбами.