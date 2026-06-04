Энергопотребление в России выросло

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергопотребление в России с начала года до 4 июня выросло на 0,9%, заявил глава "СО ЕЭС" Федор Опадчий.
- В мае глава "СО ЕЭС" сообщал о росте энергопотребления на 1,1%.ссии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Энергопотребление в РФ с начала года на 4 июня выросло на 0,9%, заявил журналистам глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий.
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"0,9 (процентов) в плюсе с начала года по России и Единой энергосистеме РФ", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
В мае Опадчий говорил, что энергопотребление выросло на 1,1%.
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