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Энергопотребление в России выросло - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:25 04.06.2026
Энергопотребление в России выросло

Глава "СО ЕЭС" Опадчий: энергопотребление в России с начала года выросло на 0,9%

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник на линии электропередач
Монтажник на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник на линии электропередач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергопотребление в России с начала года до 4 июня выросло на 0,9%, заявил глава "СО ЕЭС" Федор Опадчий.
  • В мае глава "СО ЕЭС" сообщал о росте энергопотребления на 1,1%.ссии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Энергопотребление в РФ с начала года на 4 июня выросло на 0,9%, заявил журналистам глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий.
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"0,9 (процентов) в плюсе с начала года по России и Единой энергосистеме РФ", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
В мае Опадчий говорил, что энергопотребление выросло на 1,1%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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