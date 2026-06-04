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Балицкий назвал ночную атаку ВСУ на Энергодар подлой - РИА Новости, 04.06.2026
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12:37 04.06.2026
Балицкий назвал ночную атаку ВСУ на Энергодар подлой

Евгений Балицкий назвал ночную атаку ВСУ на Энергодар подлой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре с гексакоптера, повреждено более 10 автомобилей, пострадавших нет.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку подлой и заявил, что удар пришелся на парковку машин во дворе многоквартирных жилых домов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал подлой ночную атаку ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.
Ранее мэр города Максим Пухов сообщил, что ВСУ с гексакоптера сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более 10 автомобилей, пострадавших нет.
"Прошлой ночью со стороны киевского режима была совершена очередная подлая атака по гражданской инфраструктуре города Энергодара", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, удар пришелся на парковку машин во дворе многоквартирных жилых домов.
"На месте работают оперативные и экстренные службы. Проводится осмотр территории, фиксируются разрушения. Данные о поврежденном имуществе будут собраны для оказания помощи. Все службы работают в штатном режиме", - подчеркнул губернатор.
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ЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭС
 
 
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