Балицкий назвал ночную атаку ВСУ на Энергодар подлой

По его словам, удар пришелся на парковку машин во дворе многоквартирных жилых домов.

"На месте работают оперативные и экстренные службы. Проводится осмотр территории, фиксируются разрушения. Данные о поврежденном имуществе будут собраны для оказания помощи. Все службы работают в штатном режиме", - подчеркнул губернатор.