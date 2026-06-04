Балицкий назвал ночную атаку ВСУ на Энергодар подлой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре с гексакоптера, повреждено более 10 автомобилей, пострадавших нет.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку подлой и заявил, что удар пришелся на парковку машин во дворе многоквартирных жилых домов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал подлой ночную атаку ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.
Ранее мэр города Максим Пухов сообщил, что ВСУ с гексакоптера сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более 10 автомобилей, пострадавших нет.
По его словам, удар пришелся на парковку машин во дворе многоквартирных жилых домов.
"На месте работают оперативные и экстренные службы. Проводится осмотр территории, фиксируются разрушения. Данные о поврежденном имуществе будут собраны для оказания помощи. Все службы работают в штатном режиме", - подчеркнул губернатор.