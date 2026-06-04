Экзорциста, назвавшего НЛО происками демонов, отстранили от должности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Монсеньор Стивен Россетти, экзорцист архиепархии в Вашингтоне, назвал НЛО происками демонов.
- Кардинал Роберт Макэлрой отстранил Стивена Россетти от обязанностей экзорциста из-за его высказываний об НЛО.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экзорциста архиепархии в Вашингтоне монсеньора Стивена Россетти, назвавшего НЛО происками демонов, отстранили от должности, сообщает американская газета Washington Post.
Как Россетти заявил в понедельник, демоны любят прятаться и не хотят, чтобы люди знали, что они делают. Он также полагал, что многие наблюдения НЛО - это происки демонов, отмечает издание.
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"В заявлении, опубликованном в среду, кардинал Роберт Макэлрой, архиепископ Вашингтона, сообщил, что Россетти отстранен от обязанностей экзорциста... Макэлрой сослался на высказывания Россетти об НЛО. По словам кардинала, такие заявления серьезно подрывают очень четкое учение церкви о дьяволе, демонах и экзорцизме", - говорится в тексте.