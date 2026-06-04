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Смоленская область подпишет 18 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:15 04.06.2026
Смоленская область подпишет 18 соглашений на ПМЭФ

Василий Анохин: Смоленская область подпишет 18 соглашений на ПМЭФ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смоленская область подпишет 18 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
  • Из них 11 соглашений носят финансовый характер. Из этих 11 шесть будут заключены в сфере промышленности, одно — в сфере сельского хозяйства, три — в сфере логистики, одно — в сфере туризма, общий объем инвестиций составит около 13 миллиардов рублей.
  • Будет создано более 1,3 тысячи новых рабочих мест.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Смоленская область подпишет 18 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Василий Анохин.
"Мы подпишем 18 соглашений. Из них 11 соглашений носят финансовый характер. Из этих 11 соглашений шесть – в сфере промышленности с объемом инвестиций порядка 7,2 миллиарда рублей, одно - в сфере сельского хозяйства с объемом инвестиций 650 миллионов рублей, три - в сфере логистики с объемом инвестиций 4,86 миллиарда рублей, одно - в сфере туризма с объемом инвестиций 250 миллионов рублей", - отметил Анохин.
Он подчеркнул, что объем потенциальных инвестиций порядка 13 миллиардов рублей и будет создано более 1,3 тысячи новых рабочих мест. Регион работал над этими проектами от года до полутора лет, до их подписания.
По его словам, Смоленская область рассчитывает на то, что даже в условиях где-то финансовой ограниченности проекты в обязательном порядке реализуют. А со своей стороны регион сделает все возможное, чтобы помочь инвесторам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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