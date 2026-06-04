Министр внешней торговли Венесуэлы пригласил в страну инвесторов из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр внешней торговли Венесуэлы Альварес пригласил российских инвесторов посетить страну и принять решение о вложениях в ее экономику.
- Приглашение было сделано в ходе бизнес-диалога "Россия — Латинская Америка" на ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр внешней торговли Венесуэлы Йоханн Альварес пригласил российских инвесторов посетить его страну и принять информированное решение о вложениях в венесуэльскую экономику.
"Инвестор не будет вкладываться, исходя из того, что пишут в соцсетях… Приглашаю в Венесуэлу представителей всех секторов (экономики - ред.) России и всего мира, заинтересованных в инвестициях. Пусть они получат информацию непосредственно на месте", - сказал он в ходе бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка", который проходит в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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11 февраля, 13:24