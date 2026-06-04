Краткий пересказ от РИА ИИ Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год.

Дивидендная политика банка не будет пересматриваться, она утверждена до 2026 года.

Тарас Скворцов, зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка, отметил, что банк планирует продолжать выплачивать 50% прибыли в качестве дивидендов, не создавая риска нарушения требований по достаточности капитала.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год, не планирует пересматривать дивидендную политику, рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Думаю, что раз мы платим 50%, то лучше остаться в диапазоне одного решения в год для того, чтобы не создавать риска нарушения требований по достаточности капитала", – сказал он.

На вопрос о планах пересмотра дивидендной политики топ-менеджер ответил: "Нет, мы останемся. У нас дивполитика утверждена до 2026 года, мы ее оставим в том варианте, в котором она есть. На 2029 год в рамках представления новой стратегии при необходимости обновим ее, но с большой вероятностью именно эта часть политики по выплатам останется без изменений".

Скворцов напомнил, что у Сбербанка "очень большая база акционеров", на дивиденды банка "завязан федеральный бюджет". "Поэтому у нас есть обещания, которые мы давали акционерам – платить 50%, поэтому для нас комфортнее принимать это решение (по выплате – ред.), когда мы точно понимаем, что выплачиваем дивиденды без ущерба для достаточности капитала и своему развитию", – сказал он.