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Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год - РИА Новости, 04.06.2026
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17:15 04.06.2026
Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год

Скворцов: Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год.
  • Дивидендная политика банка не будет пересматриваться, она утверждена до 2026 года.
  • Тарас Скворцов, зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка, отметил, что банк планирует продолжать выплачивать 50% прибыли в качестве дивидендов, не создавая риска нарушения требований по достаточности капитала.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год, не планирует пересматривать дивидендную политику, рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Думаю, что раз мы платим 50%, то лучше остаться в диапазоне одного решения в год для того, чтобы не создавать риска нарушения требований по достаточности капитала", – сказал он.
На вопрос о планах пересмотра дивидендной политики топ-менеджер ответил: "Нет, мы останемся. У нас дивполитика утверждена до 2026 года, мы ее оставим в том варианте, в котором она есть. На 2029 год в рамках представления новой стратегии при необходимости обновим ее, но с большой вероятностью именно эта часть политики по выплатам останется без изменений".
Скворцов напомнил, что у Сбербанка "очень большая база акционеров", на дивиденды банка "завязан федеральный бюджет". "Поэтому у нас есть обещания, которые мы давали акционерам – платить 50%, поэтому для нас комфортнее принимать это решение (по выплате – ред.), когда мы точно понимаем, что выплачиваем дивиденды без ущерба для достаточности капитала и своему развитию", – сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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