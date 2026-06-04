Краткий пересказ от РИА ИИ Саудовская Аравия и Россия подпишут 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе энергетике и образовании, на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд напомнил, что ранее в Эр-Рияде во время визита российской делегации были подписаны 90 различных договоренностей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия и Россия подпишут 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе энергетике и образовании, на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил в четверг глава саудовской делегации на форуме, министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

Министр принял участие в сессии "Мировая экономика: от конфронтации к сотрудничеству".

"Мы будем подписывать 30 различных соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетике, в образовании, туризме", - отметил он.

Глава саудовского минэнерго также напомнил, что 90 различных договоренностей были подписаны несколько месяцев назад в Эр-Рияде во время визита российской делегации.