Саудовская Аравия и Россия подпишут 30 соглашений на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саудовская Аравия и Россия подпишут 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе энергетике и образовании, на Петербургском международном экономическом форуме.
- Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд напомнил, что ранее в Эр-Рияде во время визита российской делегации были подписаны 90 различных договоренностей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия и Россия подпишут 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе энергетике и образовании, на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил в четверг глава саудовской делегации на форуме, министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
Министр принял участие в сессии "Мировая экономика: от конфронтации к сотрудничеству".
"Мы будем подписывать 30 различных соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетике, в образовании, туризме", - отметил он.
Глава саудовского минэнерго также напомнил, что 90 различных договоренностей были подписаны несколько месяцев назад в Эр-Рияде во время визита российской делегации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новостм выступает генеральным информационным партнером форума.