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Шадаев рассказал о разработке ИИ-ассистента для Госуслуг - РИА Новости, 04.06.2026
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16:30 04.06.2026 (обновлено: 16:46 04.06.2026)
Шадаев рассказал о разработке ИИ-ассистента для Госуслуг

Шадаев рассказал о разработке ИИ-ассистента на базе Госуслуг

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев на ПМЭФ-2026
Максут Шадаев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия может стать первой страной, создавшей ИИ-ассистента на базе Госуслуг для оказания онлайн-услуг населению.
  • Минцифры разрабатывает прототип национального ИИ-ассистента, который сможет взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия может стать первой страной, кто сделает ИИ-ассистента на базе "Госуслуг" для оказания онлайн-услуг населению, уже разрабатывается прототип, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на ПМЭФ-2026.
"Мы сейчас обсуждаем, может ли государство сделать национальный ИИ-ассистент на базе "Госуслуг", который законодательно получит право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека", - сообщил он.
"Мы стали первой страной, которая собрала все услуги в одно место. … И здесь нам (предстоит сделать - ред.) то же самое. Нам кажется, что потенциал "Госуслуг" большой. Мы серьезно задумались об этом, уже делаем прототип", - добавил Шадаев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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РоссияТехнологииМаксут ШадаевЭкономика
 
 
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