Шадаев рассказал о разработке ИИ-ассистента для Госуслуг

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия может стать первой страной, создавшей ИИ-ассистента на базе Госуслуг для оказания онлайн-услуг населению.

Минцифры разрабатывает прототип национального ИИ-ассистента, который сможет взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия может стать первой страной, кто сделает ИИ-ассистента на базе "Госуслуг" для оказания онлайн-услуг населению, уже разрабатывается прототип, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на ПМЭФ-2026.

"Мы сейчас обсуждаем, может ли государство сделать национальный ИИ-ассистент на базе "Госуслуг", который законодательно получит право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека", - сообщил он.

"Мы стали первой страной, которая собрала все услуги в одно место. … И здесь нам (предстоит сделать - ред.) то же самое. Нам кажется, что потенциал "Госуслуг" большой. Мы серьезно задумались об этом, уже делаем прототип", - добавил Шадаев.