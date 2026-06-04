В Екатеринбурге задержали 42 нелегальных мигранта

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кировском районе Екатеринбурга в ходе рейда обнаружены два цеха по обработке и упаковке рыбной продукции, где работали нелегальные мигранты.

12 иностранцев, которые находились на территории страны незаконно, выдворены из России, еще 30 мигрантов получили административные штрафы за работу без разрешающих документов.

Полиция устанавливает собственников предприятия и лиц, трудоустроивших мигрантов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Рыбные цеха, где работали нелегальные мигранты, обнаружили на прошлой неделе в Кировском районе Екатеринбурга в ходе рейда сотрудники полиции, были задержаны 42 иностранца, 12 из них выдворены из страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по городу.

"На территории промзоны в Кировском районе полицейские обнаружили два цеха по обработке и упаковке рыбной продукции. При проверке выяснилось, что практически никто из иностранцев, обнаруженных в данном месте, не говорит по-русски и не имеет при себе документов. Их паспорта, а также иная документация были найдены в комнате, где проживал "бригадир", - говорится в сообщении.

Все мигранты были доставлены в УМВД по городу для проверки соблюдения требований миграционного законодательства.

"В итоге выяснилось, что 12 иностранцев находились на территории нашего государства незаконно. В настоящее время они выдворены с территории страны. Еще 30 мигрантов получили административные штрафы за работу без разрешающих документов", - сообщили в пресс-службе.