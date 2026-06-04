В Екатеринбурге задержали 42 нелегальных мигранта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировском районе Екатеринбурга в ходе рейда обнаружены два цеха по обработке и упаковке рыбной продукции, где работали нелегальные мигранты.
- 12 иностранцев, которые находились на территории страны незаконно, выдворены из России, еще 30 мигрантов получили административные штрафы за работу без разрешающих документов.
- Полиция устанавливает собственников предприятия и лиц, трудоустроивших мигрантов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Рыбные цеха, где работали нелегальные мигранты, обнаружили на прошлой неделе в Кировском районе Екатеринбурга в ходе рейда сотрудники полиции, были задержаны 42 иностранца, 12 из них выдворены из страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по городу.
"На территории промзоны в Кировском районе полицейские обнаружили два цеха по обработке и упаковке рыбной продукции. При проверке выяснилось, что практически никто из иностранцев, обнаруженных в данном месте, не говорит по-русски и не имеет при себе документов. Их паспорта, а также иная документация были найдены в комнате, где проживал "бригадир", - говорится в сообщении.
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Все мигранты были доставлены в УМВД по городу для проверки соблюдения требований миграционного законодательства.
"В итоге выяснилось, что 12 иностранцев находились на территории нашего государства незаконно. В настоящее время они выдворены с территории страны. Еще 30 мигрантов получили административные штрафы за работу без разрешающих документов", - сообщили в пресс-службе.
Полиция устанавливает собственников предприятия и лиц, трудоустроивших мигрантов.
Рейд проводили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с представителями УВМ ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии.
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