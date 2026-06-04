Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал Египет одним из самых приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Египет приоритетным партнером России на Ближнем Востоке.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Египет является одним из самых приоритетных наших партнеров в регионе", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.