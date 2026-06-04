Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Египет приоритетным партнером России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
20:44 04.06.2026 (обновлено: 20:55 04.06.2026)

Путин назвал Египет приоритетным партнером России на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта на фоне мечетей
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал Египет одним из самых приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Египет приоритетным партнером России на Ближнем Востоке.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Египет является одним из самых приоритетных наших партнеров в регионе", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Павильоны Сделано в России. - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Российские производители молока и масла обсуждают поставки в Египет
28 мая, 12:55
 
ПМЭФ-2026ЕгипетРоссияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала