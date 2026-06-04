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Ефимов: проекту "Московские кварталы" исполнился год - РИА Новости, 04.06.2026
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16:25 04.06.2026
Ефимов: проекту "Московские кварталы" исполнился год

Ефимов: городскому проекту "Московские кварталы" исполнился год

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Проект "Московские кварталы" за год существования стал одним из крупнейших участников рынка новостроек города, к настоящему времени в его рамках продано почти 5 тысяч квартир совокупной площадью более 270 тысяч квадратных метров, сообщил на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Вырученные средства от заключенных договоров, включая квартиры, машино-места и нежилые помещения, направляются на рефинансирование программы реновации и ускорение переселения москвичей в современное жилье. География наших проектов – одна из самых широких в Москве: квартиры продаются уже более чем в 60 районах столицы. При этом мы интегрируем современное жилье в существующие кварталы и обновляем их", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Проект "Московские кварталы" реализуется в российской столице с мая 2025 года. В его рамках Московский фонд реновации, выступающий в роли застройщика, возводит жилые комплексы одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Покупка жилья в этих домах на этапе строительства доступна по договору долевого участия, а в уже готовых – по договору купли-продажи.
Как указывается в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса, проект призван вывести программу реновации на самоокупаемость, сократив тем самым нагрузку на городской бюджет.
По данным департамента градостроительной политики Москвы, самыми популярными районами для покупки построенных в рамках проекта квартир стали Измайлово, Новогиреево, Ховрино, Южное Медведково и Люблино.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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