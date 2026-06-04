Ефимов: первый участок Рублево-Архангельской ветки метро откроют в 2026 г

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости . Первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро планируется открыть в текущем году, рассказал "Бизнес ФМ" на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что ввод линии метро будет проходить поэтапно – в этом и следующем годах.

"Рублево-Архангельская линия построена уже наполовину, при этом первый участок готов почти на 90%. В него входят три новые станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева", а также ранее действовавшие в составе Большой кольцевой линии "Деловой центр" и "Шелепиха", – сказал Ефимов.



В сообщении указывается, что на трех станциях первого участка ветки осуществляются чистовые архитектурно-отделочные работы, проводятся монтаж и пусконаладка инженерных систем.



Также на пяти станциях (от "Серебряного Бора" до "Новорижской") выполняется устройство основных конструкций.



Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское, ее продлят до Красногорска. Ветка будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.



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