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Ефимов: первый участок Рублево-Архангельской ветки метро откроют в 2026 г - РИА Новости, 04.06.2026
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16:43 04.06.2026
Ефимов: первый участок Рублево-Архангельской ветки метро откроют в 2026 г

Ефимов: первый участок Рублево-Архангельской линии метро откроют в 2026 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро планируется открыть в текущем году, рассказал "Бизнес ФМ" на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что ввод линии метро будет проходить поэтапно – в этом и следующем годах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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"Рублево-Архангельская линия построена уже наполовину, при этом первый участок готов почти на 90%. В него входят три новые станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева", а также ранее действовавшие в составе Большой кольцевой линии "Деловой центр" и "Шелепиха", – сказал Ефимов.

В сообщении указывается, что на трех станциях первого участка ветки осуществляются чистовые архитектурно-отделочные работы, проводятся монтаж и пусконаладка инженерных систем.

Также на пяти станциях (от "Серебряного Бора" до "Новорижской") выполняется устройство основных конструкций.

Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское, ее продлят до Красногорска. Ветка будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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