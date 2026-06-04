Ефимов: в Новой Москве реализуются 12 проектов КРТ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. По программе комплексного развития территорий (КРТ) в Троицком и Новомосковском округах реализуются 12 проектов, в результате чего будут реорганизованы участки общей площадью более 345 гектаров, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Программа КРТ реализуется во всех столичных округах. Так, в ТиНАО в стадию реализации вышло уже 12 проектов, в рамках которых проведут редевелопмент свыше 345 гектаров земли с градостроительным потенциалом около 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что на этих территориях возведут жилье на 934 тысячи квадратных метров, из них почти 337 тысяч "квадратов" выделят для домов по реновации. Также планируется строительство общественно-деловых объектов и предприятий на 460 тысяч "квадратов". В результате благодаря этим проектам появится около 10 тысяч мест для трудоустройства, подчеркнул Ефимов.

В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что проекты будут реализовываться в районах Коммунарка, Филимонковский, Щербинка, Внуково, Краснопахорский и в Троицке.