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Ефимов: в Новой Москве реализуются 12 проектов КРТ - РИА Новости, 04.06.2026
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09:00 04.06.2026 (обновлено: 09:08 04.06.2026)
Ефимов: в Новой Москве реализуются 12 проектов КРТ

Ефимов: в ТиНАО реализуются 12 проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. По программе комплексного развития территорий (КРТ) в Троицком и Новомосковском округах реализуются 12 проектов, в результате чего будут реорганизованы участки общей площадью более 345 гектаров, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа КРТ реализуется во всех столичных округах. Так, в ТиНАО в стадию реализации вышло уже 12 проектов, в рамках которых проведут редевелопмент свыше 345 гектаров земли с градостроительным потенциалом около 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что на этих территориях возведут жилье на 934 тысячи квадратных метров, из них почти 337 тысяч "квадратов" выделят для домов по реновации. Также планируется строительство общественно-деловых объектов и предприятий на 460 тысяч "квадратов". В результате благодаря этим проектам появится около 10 тысяч мест для трудоустройства, подчеркнул Ефимов.
В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что проекты будут реализовываться в районах Коммунарка, Филимонковский, Щербинка, Внуково, Краснопахорский и в Троицке.
К примеру, в Филимонковском районе рядом с деревней Ширяево планируется редевелопмент участка площадью 8,06 гектара. На нем за пять лет должны возвести свыше 149 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них 95 тысяч "квадратов" выделят под жилье, а 54 тысячи "квадратов" - под деловые и социальные объекты. Так, там построят образовательный объект со школой и детским садом суммарно на 375 человек. Это поспособствует созданию более 1,6 тысячи рабочих мест, добавили в градкомплексе.
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