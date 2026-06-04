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Дрозденко: Ленобласть ожидает более 9 млн туристов в 2026 году - РИА Новости, 04.06.2026
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
23:20 04.06.2026
Дрозденко: Ленобласть ожидает более 9 млн туристов в 2026 году

Дрозденко: Ленинградская область ожидает свыше 9 млн туристов в 2026 году

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Ленинградская область ожидает не менее 9,3 миллиона туристов в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Дрозденко.
"В 2025 году турпоток составил 8,9 миллиона человек, а это пятое место в России. В этом году ждем не менее 9,3 миллиона гостей", - сказал Дрозденко.
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Губернатор отметил, что в области сохраняется дефицит мест размещения, но идет его планомерное сокращение.
"В регионе реализуется 18 активных инвестиционных проектов в туризме, и они позволят сократить дефицит номерного фонда на 4,6 тысячи мест. Крупнейшим примером можно назвать комплекс "Мельничный Ручей - Резорт" на 10 миллиардов рублей инвестиций", - добавил Дрозденко.
По словам главы региона, в Ленобласти появились новые точки притяжения туристов. Это и обновленная Башня Олафа в Выборге с лифтом для маломобильных, это и экотропы, которых в области уже 53, это и промышленный туризм.
"Старая Ладога на "Ночи музеев" впервые обошла по популярности Выборгский замок — 7100 посетителей. Активно развиваются событийный туризм: фестиваль "Корюшка идет!" уже стал международным, его посетили делегации из восьми стран", - поделился Дрозденко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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