Дрозденко: Ленобласть ожидает более 9 млн туристов в 2026 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Ленинградская область ожидает не менее 9,3 миллиона туристов в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Дрозденко.

"В 2025 году турпоток составил 8,9 миллиона человек, а это пятое место в России . В этом году ждем не менее 9,3 миллиона гостей", - сказал Дрозденко

Губернатор отметил, что в области сохраняется дефицит мест размещения, но идет его планомерное сокращение.

"В регионе реализуется 18 активных инвестиционных проектов в туризме, и они позволят сократить дефицит номерного фонда на 4,6 тысячи мест. Крупнейшим примером можно назвать комплекс "Мельничный Ручей - Резорт" на 10 миллиардов рублей инвестиций", - добавил Дрозденко.

По словам главы региона, в Ленобласти появились новые точки притяжения туристов. Это и обновленная Башня Олафа в Выборге с лифтом для маломобильных, это и экотропы, которых в области уже 53, это и промышленный туризм.

"Старая Ладога на "Ночи музеев" впервые обошла по популярности Выборгский замок — 7100 посетителей. Активно развиваются событийный туризм: фестиваль "Корюшка идет!" уже стал международным, его посетили делегации из восьми стран", - поделился Дрозденко.