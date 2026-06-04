На Украине за дезертирство возбуждено 200 тысяч уголовных дел, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Двести тысяч уголовных дел возбуждено на Украине за дезертирство, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Значит, почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем, но наиболее существенная", - сказал Путин в ходе встречи.