На Украине за дезертирство возбуждено 200 тысяч уголовных дел, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Двести тысяч уголовных дел возбуждено на Украине за дезертирство, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Значит, почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем, но наиболее существенная", - сказал Путин в ходе встречи.
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