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Германия не хочет финансировать войны, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:46 04.06.2026
Германия не хочет финансировать войны, заявил немецкий депутат

Немецкий депутат Фронмайер: конфликт на Украине не является конфликтом Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер заявил, что Германия не хочет финансировать войны.
  • По мнению депутата, конфликт на Украине — не конфликт Германии, поскольку Украина не является частью НАТО и ЕС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Германия не хочет финансировать войны, "конфликт на Украине - не наш конфликт", заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер на ПМЭФ.
Выступая в рамках сессии "Похищение Европы: невыученные уроки истории. Какое будущее европейцы украли у себя и следующих поколений", он указал, что "мы не хотим финансировать войны и этот конфликт на Украине - это не наш конфликт". "Украина - это не часть НАТО, Украина - это не член ЕС", - подчеркнул немецкий депутат.
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"Как политику, представляющему немецкие интересы, мне непонятно, почему где-то сотни миллиардов долларов мы платим Украине. Это страна, которая взорвала "Северные потоки", вообще-то", - добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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