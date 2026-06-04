Германия не хочет финансировать войны, заявил немецкий депутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Германия не хочет финансировать войны, "конфликт на Украине - не наш конфликт", заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер на ПМЭФ.