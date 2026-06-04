В Нидерландах рассказали о планах ЕС выделить Украине новый кредит

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат парламента Нидерландов Пепайн ван Хаувелинген раскритиковал расходы ЕС на помощь Киеву.
- В бюджете ЕС на 2028 год заложена новая «кредитная» помощь Киеву на 100 миллиардов евро.
- Ван Хаувелинген отметил, что ЕС не соблюдает правила государственных закупок и страны используют деньги Брюсселя не по назначению.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Пепайн ван Хаувелинген раскритиковал расходы ЕС в сотни миллиардов евро на помощь Киеву и возмутился тем, что в бюджете на 2028 год заложена новая "кредитная" помощь Киеву еще на 100 миллиардов евро.
"О да, ЕС уже выделил Украине сотни миллиардов евро, а к 2028 году в планах стоит дополнительный "кредит" для Украины на 100 миллиардов евро. Платить за это тоже придется вам!" - написал депутат в соцсети Х, приложив к посту фотографию с презентации Европейской счетной палаты, где фигурируют эти цифры.
Ван Хаувелинген назвал презентацию ужасной, отметив, что ЕС не соблюдает правила государственных закупок, а страны используют деньги Брюсселя на расходы, которые и без того были предусмотрены, или же заявляют о компенсации из бюджета ЕС суммы, превышающие реальные понесенные расходы.
"Нидерланды должны выйти из ЕС как можно скорее", - добавил он.
Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.