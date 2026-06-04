В Нидерландах рассказали о планах ЕС выделить Украине новый кредит

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Пепайн ван Хаувелинген раскритиковал расходы ЕС в сотни миллиардов евро на помощь Киеву и возмутился тем, что в бюджете на 2028 год заложена новая "кредитная" помощь Киеву еще на 100 миллиардов евро.