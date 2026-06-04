Психиатр назвала неожиданный признак депрессии

По словам психиатра, диагноз нельзя ставить по одному признаку, но если состояние сохраняется неделями и мешает обычной жизни, необходима консультация специалиста. Алексеева также отметила, что близким не стоит говорить "возьми себя в руки" - лучше сказать: "Я вижу, что тебе тяжело, я рядом, давай подумаем, к кому обратиться". Лечение депрессии требует индивидуального подхода: кому-то помогает психотерапия, кому-то - медикаментозная терапия, добавил психиатр.