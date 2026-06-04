Психиатр назвала неожиданный признак депрессии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Психиатр Марина Алексеева заявила, что раннее пробуждение наряду с потерей аппетита и снижением способности к концентрации может указывать на депрессивное состояние.
- Диагноз депрессии нельзя ставить по одному признаку, но если состояние сохраняется неделями и мешает обычной жизни, необходима консультация специалиста.
- Лечение депрессии требует индивидуального подхода: кому-то помогает психотерапия, кому-то — медикаментозная терапия.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Раннее пробуждение наряду с потерей аппетита и снижением способности к концентрации может указывать на депрессивное состояние, заявила психиатр Марина Алексеева.
"Депрессия не всегда проявляется только грустью. Именно поэтому окружающие могут долго не понимать, что человеку нужна помощь. Иногда на первый план выходят раздражительность, апатия, снижение энергии, нарушения сна, чувство вины, тревога, трудности с концентрацией. У одних людей появляются бессонница и ранние пробуждения, у других - постоянная сонливость", - поделилась Алексеева с NEWS.ru.
По словам психиатра, диагноз нельзя ставить по одному признаку, но если состояние сохраняется неделями и мешает обычной жизни, необходима консультация специалиста. Алексеева также отметила, что близким не стоит говорить "возьми себя в руки" - лучше сказать: "Я вижу, что тебе тяжело, я рядом, давай подумаем, к кому обратиться". Лечение депрессии требует индивидуального подхода: кому-то помогает психотерапия, кому-то - медикаментозная терапия, добавил психиатр.