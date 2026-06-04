Дегтярев раскрыл, сколько выделили на программу подготовки к ОИ-2028

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что на подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос‑Анджелесе между спортивными федерациями будет распределено 2,6 миллиарда рублей.