Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев раскрыл, сколько выделили на программу подготовки к ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 04.06.2026 (обновлено: 14:12 04.06.2026)
Дегтярев раскрыл, сколько выделили на программу подготовки к ОИ-2028

Дегтярев: на программу подготовки к ОИ-2028 выделено 2,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе между спортивными федерациями будет распределено 2,6 миллиарда рублей.
  • Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что на подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос‑Анджелесе между спортивными федерациями будет распределено 2,6 миллиарда рублей.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля 2028 года, за ними последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 15 по 27 августа.
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Мазепин: Дегтяреву достался сложный этап, но он сумел объединить всех
Вчера, 13:21
"Конкретно на программу подготовки к Лос-Анджелесу (выделено) 2,6 миллиарда в этом году, скоро будет объявлено, сколько какая федерация только на программу сможет тратить", - сказал Дегтярев в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Дегтярев назвал главную проблему России перед Олимпиадой-2028
Вчера, 12:01
 
СпортЛос-АнджелесРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала