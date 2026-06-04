Дегтярев раскрыл, сколько выделили на программу подготовки к ОИ-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе между спортивными федерациями будет распределено 2,6 миллиарда рублей.
- Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что на подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос‑Анджелесе между спортивными федерациями будет распределено 2,6 миллиарда рублей.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля 2028 года, за ними последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 15 по 27 августа.
"Конкретно на программу подготовки к Лос-Анджелесу (выделено) 2,6 миллиарда в этом году, скоро будет объявлено, сколько какая федерация только на программу сможет тратить", - сказал Дегтярев в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.