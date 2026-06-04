Нейросеть определила подходящий Дегтяреву вид спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нейросеть на Петербургском международном экономическом форуме определила, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев мог бы стать футболистом.
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев мог бы стать футболистом по итогам анализа нейросети на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду в рамках форума открылся стенд министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР). После выбора определенных параметров нейросеть показала министру результат: "Твое призвание - футбол".
Также у стенда, посвященного Сурдлимпийскому комитету России Дегтярев изучил язык жестов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.