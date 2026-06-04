Нейросеть определила подходящий Дегтяреву вид спорта

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев мог бы стать футболистом по итогам анализа нейросети на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости с места событий.