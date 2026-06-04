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Нейросеть определила подходящий Дегтяреву вид спорта - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
10:45 04.06.2026
Нейросеть определила подходящий Дегтяреву вид спорта

Нейросеть считает, что министр спорта Дегтярев мог бы стать футболистом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нейросеть на Петербургском международном экономическом форуме определила, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев мог бы стать футболистом.
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев мог бы стать футболистом по итогам анализа нейросети на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду в рамках форума открылся стенд министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР). После выбора определенных параметров нейросеть показала министру результат: "Твое призвание - футбол".
Также у стенда, посвященного Сурдлимпийскому комитету России Дегтярев изучил язык жестов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ФутболПМЭФСпортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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