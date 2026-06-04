Дегтярев пожелал успеха Шнайдер и Андреевой на "Ролан Гаррос"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что желает удачи российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой на Открытом чемпионате Франции.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.