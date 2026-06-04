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Дегтярев пожелал успеха Шнайдер и Андреевой на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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13:11 04.06.2026 (обновлено: 13:14 04.06.2026)
Дегтярев пожелал успеха Шнайдер и Андреевой на "Ролан Гаррос"

Дегтярев пожелал удачи Шнайдер и Андреевой на чемпионате "Ролан Гаррос"

© Фото : Социальные сети ШнайдерДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Социальные сети Шнайдер
Диана Шнайдер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев пожелал удачи российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой на Открытом чемпионате Франции.
  • Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал одиночного разряда на «Ролан Гаррос».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что желает удачи российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой на Открытом чемпионате Франции.
На проходящем в Париже "Ролан Гаррос" две россиянки – Мирра Андреева и Диана Шнайдер – вышли в полуфинал одиночного разряда.
"Мирре Андреевой и Диане Шнайдер желаем успеха", - сказал Дегтярев в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Я обожаю Мирру": Кырстя назвала Андрееву благословением для тенниса
2 июня, 16:29
 
ПМЭФ-2026СпортРоссияФранцияПарижМихаил ДегтяревРолан Гаррос
 
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    66
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    64
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