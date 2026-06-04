Дегтярев пожелал успеха Шнайдер и Андреевой на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта России Михаил Дегтярев пожелал удачи российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой на Открытом чемпионате Франции.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал одиночного разряда на «Ролан Гаррос».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что желает удачи российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой на Открытом чемпионате Франции.
На проходящем в Париже "Ролан Гаррос" две россиянки – Мирра Андреева и Диана Шнайдер – вышли в полуфинал одиночного разряда.
"Мирре Андреевой и Диане Шнайдер желаем успеха", - сказал Дегтярев в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.