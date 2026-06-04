Чернышенко: 90 компаний заинтересованы в поставках продовольствия на Кубу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 90 российских компаний заинтересованы в поставках на Кубу мясной, молочной и рыбной продукции.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Около 90 российских компаний заинтересованы в поставках на Кубу мясной, молочной и рыбной продукции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Порядка 90 российских предприятий заинтересованы в поставках на Кубу мясной, молочной и рыбной продукции", - сказал Чернышенко в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.