Россия готова предложить Кубе решения в сфере технологий, заявил Чернышенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова предложить Кубе решения в сфере цифровых технологий, кибербезопасности, телемедицины и автоматизации бизнеса.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сделал это заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия готова предложить Кубе решения в сфере цифровых технологий, кибербезопасности, телемедицины и автоматизации бизнеса, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Россия может предложить решения в области цифровых сервисов, кибербезопасности, телемедицины и автоматизации бизнеса", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.