Россия готова предложить Кубе решения в сфере технологий, заявил Чернышенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия готова предложить Кубе решения в сфере цифровых технологий, кибербезопасности, телемедицины и автоматизации бизнеса, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.