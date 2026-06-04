Чернышенко: российские компании готовы вкладываться в проекты на Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские компании готовы вкладывать средства в долгосрочные проекты на Кубе, несмотря на внешнее давление.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил с заявлением на бизнес-диалоге «Россия-Куба» на ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Российские компании готовы вкладывать средства в долгосрочные проекты на Кубе, несмотря на внешнее давление, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Несмотря на внешнее давление, российские компании продолжают расширять присутствие на Кубе и готовы вкладывать средства в долгосрочные проекты", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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