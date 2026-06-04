Чернышенко: Россия и Куба подпишут меморандум по разработке онковакцин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Куба подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин.
- Подписание меморандума состоится в рамках бизнес-диалога «Россия-Куба» на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия и Куба в четверг подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня мы подпишем меморандум о совместной разработке онковакцин", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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