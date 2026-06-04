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Чернышенко: Россия и Куба подпишут меморандум по разработке онковакцин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:15 04.06.2026 (обновлено: 09:20 04.06.2026)
Чернышенко: Россия и Куба подпишут меморандум по разработке онковакцин

Чернышенко: РФ и Куба подпишут меморандум по совместной разработке онковакцин

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Куба подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин.
  • Подписание меморандума состоится в рамках бизнес-диалога «Россия-Куба» на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия и Куба в четверг подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня мы подпишем меморандум о совместной разработке онковакцин", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияКубаВ миреДмитрий Чернышенко
 
 
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