Чернышенко: Россия и Куба подпишут меморандум по разработке онковакцин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия и Куба в четверг подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.