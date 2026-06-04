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Троих боевиков "Азова"* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 04.06.2026
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18:48 04.06.2026
Троих боевиков "Азова"* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов троих боевиков "Азова"

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троих боевиков нацбатальона "Азов"* внесли в перечень террористов и экстремистов.
  • Дорохин** приговорен судом в ДНР к 28 годам лишения свободы за обстрелы в селах Бердянское и Володарское.
  • Олейник** и Курка** также приговорены к лишению свободы за совершение терактов и обстрелов на территории ДНР.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Трое боевиков нацбатальона "Азов"* внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Дорохин Денис Витальевич**, 8 мая 1974 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины... Олейник Константин Викторович**, 30 марта 1985 года рождения, город Мелитополь Мелитопольского района Запорожской области Украины... Курка Владислав Александрович**, 3 октября 1995 года рождения, село Павлыш Кировоградской области Украины", - говорится в перечне.

Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Приговор боевикам "Азова"* за обстрел села в ДНР признали законным
15 апреля, 15:56
СК ранее сообщал, что суд в ДНР приговорил Дорохина** к 28 годам лишения свободы. Было установлено, что Дорохин** вместе с другими боевиками нацбатальона "Азов"* совершал обстрелы осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами в селах Бердянское и Володарское. В результате атаки погибла 52-летняя мирная жительница, а также было разрушено три дома.
Ранее суд в ДНР приговорил Олейника** к лишению свободы на длительный срок за теракты на территории ДНР. С 25 февраля по 19 марта 2022 года Олейник** в составе войсковой части проводил неизбирательные обстрелы жилых домов из гаубицы в населенных пунктах Старый Крым и Лебединское. Всего было произведено не менее 500 выстрелов.
В ноябре 2022 года российские следователи установили, что Курка** был командиром минометного расчета. Под его командованием был произведен неизбирательный обстрел домов в Мариуполе.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов.
Юрий Сипко* - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
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28 мая, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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