Троих боевиков "Азова"* внесли в список террористов и экстремистов

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Дорохин Денис Витальевич**, 8 мая 1974 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины ... Олейник Константин Викторович**, 30 марта 1985 года рождения, город Мелитополь Мелитопольского района Запорожской области Украины... Курка Владислав Александрович**, 3 октября 1995 года рождения, село Павлыш Кировоградской области Украины", - говорится в перечне.

Ранее суд в ДНР приговорил Олейника** к лишению свободы на длительный срок за теракты на территории ДНР. С 25 февраля по 19 марта 2022 года Олейник** в составе войсковой части проводил неизбирательные обстрелы жилых домов из гаубицы в населенных пунктах Старый Крым и Лебединское. Всего было произведено не менее 500 выстрелов.