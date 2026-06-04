Суд отклонил кассацию водителя Блиновской

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал незаконной продажу Еленой Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею якобы ради красивых номеров с цифрами "001", своему водителю Алексею Зенькову, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.