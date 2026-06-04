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Суд отклонил кассацию водителя Блиновской - РИА Новости, 04.06.2026
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13:05 04.06.2026
Суд отклонил кассацию водителя Блиновской

Суд отклонил кассацию водителя Блиновской, купившего Porsche с красивым номером

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Московского округа признал незаконной продажу Елены Блиновской автомобиля Porsche Cayenne своему водителю Алексею Зенькову.
  • Суды обязали Зенькова вернуть в конкурсную массу Блиновской более 1,3 миллиона рублей.
  • Финансовый управляющий Блиновской считает, что продажа автомобиля по заниженной стоимости причинила вред кредиторам.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал незаконной продажу Еленой Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею якобы ради красивых номеров с цифрами "001", своему водителю Алексею Зенькову, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Зенькова на принятое в ноябре определение арбитражного суда Москвы и последующее постановление апелляционного суда. Суды не только признали сделку недействительной, но и обязали Зенькова вернуть в конкурсную массу "королевы марафонов" более 1,3 миллиона рублей.
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Представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, сообщил в суде первой инстанции, что машину Блиновская продала за 300 тысяч рублей. Продажа по заниженной стоимости, по мнению управляющего, причинила вред кредиторам. Действительная стоимость была рассчитана оценщиками и на март 2023 года превышала 1,3 миллиона рублей.
Как пояснил в суде Зеньков, у Блиновских на всех машинах были красивые номера, Блиновская попросила найти красивый номер также и для Lamborghini, и он нашел в продаже Porsche Cayenne с номером 001. По словам ответчика, "чтобы эти номера повесить на Lamborghini, необходимо провести такую стандартную процедуру - Porsche Cayenne надо было поставить на Блиновскую, эти номера за Блиновской сохранить и Porsche Cayenne продать, другого способа не существует".
Как заявил экс-водитель блогера, сам 15-летний автомобиль не представлял для Блиновской "никакой ценности при наличии Bentley за 40 миллионов и Lamborghini за 40 миллионов". Ответчик пояснил, что машина была куплена Блиновской за 600 тысяч рублей и продана ему за 300 тысяч. Он отверг доводы финуправляющей, что сделка совершалась с целью причинить вред кредиторам. По его словам, машина покупалась на эвакуаторе, и "там была убитая подвеска".
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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